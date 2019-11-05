عمليات بغداد.. المتظاهرين يقطعون 48 شارعاً في العاصمة

2019/11/05 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت قيادة #عمليات_بغداد، قيام المحتجين العراقيين بقطع ثمانية وأربعين طريقاً في العاصمة #بغداد، في إطار الدعوة التي أطلقها ناشطون إلى التحول للعصيان المدني.وقال قائد عمليات بغداد […]

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