رئيس الجمهورية ورئاسات الإقليم يبحثون تأثير الأوضاع الراهنة على الاقليم

2019/11/05 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيئات الرئاسية الثلاث لإقليم كردستان، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي الأطراف السياسية في الإقليم، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، لبحث تأثيرات الأوضاع الراهنة في العراق، على مسار العملية السياسية في البلاد وإقليم كردستان على وجه الخصوص.

وأكد المشاركون في الاجتماع، مساندتهم للمطالب المشروعة لأبناء الشعب، ودعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاصلاح، وتلبية المطالب المشروعة، للمتظاهرين، معربين عن اعتقادهم، بأن ما يجري اليوم على الساحتين السياسية والإدارية العراقيتين، هو نتيجة للنواقص المتراكمة على مدى سنوات من الحكم، وعدم تطبيق الدستور، فيما شدد الاجتماع في الوقت ذاته، على حرية التعبير للمتظاهرين في المطالبة بحقوقهم، إلى جانب التعبير عن القلق والانزعاج، من وقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأشار المشاركون في الاجتماع الى ضرورة حماية استقرار العراق والمؤسسات الدستورية والقانونية، ومراعاة أوضاع المنطقة، واحتمالات ومخاطر عودة الإرهاب والقوى المتطرفة للعراق.

وشدد المجتمعون على أن أي تعديل للدستور، يجب أن يحافظ على النظام الفدرالي، وحقوق وحريات جميع مكونات العراق، وحقوق وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري، لافتين الى ان أولوية إقليم كردستان تكمن في حماية استقرار ومكاسب ومصالح الإقليم والعراق، واهمية وقوف القوى الكردستانية صفا واحداً للحفاظ على مكاسب ومصالح الاقليم.

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