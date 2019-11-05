صاروخ يخطئ هدفه ويسقط بنهر دجلة

2019/11/05 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان صاروخاً من نوع كاتيوشا وقع في نهر دجلة، بين جسري السنك والاحرار، من دون وقوع ضحايا.

واشار المصدر الى ان "دوي سقوط الصاروخ كان قوياً"، من دون معرفة مكان اطلاقه، او الهدف المبتغى اصابته.

يشار الى ان المنطقة القريبة من جسر الاحرار شهدت مقتل شخص، يوم الثلاثاء، بعد محاولة محتجين عبور الجسر مجدداً.

وقام متظاهرون بغلق شارع النواب في منطقة حي الامين، جنوبي العاصمة بغداد.

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