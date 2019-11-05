سيناتور أمريكي يكشف عن رغبة أردوغان باغتيال شخصية كوردية

2019/11/05 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار تصريح للرئيس التركي، رجب أردوغان، حول "ملاحقة الإرهابيين" وزعمه بأن هناك أخباراً "جيدة" قريباً في هذا الصدد، قبيل زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، مخاوف على حياة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، حيث تناولت وسائل إعلام أمريكية تصريحات الرئيس التركي بنوع من الريبة.

واقتبس السيناتور الأمريكي، كريس فان هولند، خبرا بهذا الصدد، وانتقد الأمر قائلا "أردوغان يرغب في اغتيال مظلوم كوباني وهو قائد القوات الكوردية السورية التي تصدرت الحرب ضد تنظيم داعش وساعدتنا في التوصل إلى البغدادي، بينما يرغب ترامب في استضافة أردوغان بالبيت الأبيض خلال عشرة أيام".

وكان أردوغان قال تعليقًا على مقتل أبو بكر البغدادي "بعض البلدان، تتخلص ممن تعتبرهم إرهابيين يهددون الأمن القومي، أينما كانوا.



لذا عليهم أن يقبلوا أن تركيا أيضا لديها نفس الحق.



هذا، تجاه الإرهابيين.



قريبا سيكون لدينا أخبار جيدة لأمتنا في هذا الصدد".

ووصف هولند تصريح أردوغان بأنه "مثير للغثيان"، مشددا على ضرورة عدم إتمام زيارة أردوغان إلى واشنطن.

وكانت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية التي تجري اتصالات في الولايات المتحدة باسم الكورد، قد وصفت تصريحات أردوغان هذه بأنها تهديد يستهدف حياة قائد قوات سوريا الديمقراطية التي تصدت بشجاعة لتهديد داعش.

وكانت بعض التقارير تحدثت عن إصابة، مظلوم كوباني، لكن المتحدث الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، نفي وأكد أن الخبر غير صحيح.

وابدت أنقرة اعتراضها على دعوات نواب في مجلس النواب الإدارة الأمريكية تسهيل وصول مظلوم كوباني إلى الولايات المتحدة، لتأمين حياته.

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