لليوم الثاني، تركيا تقصف مناطق ايزيدية شمال العراق

2019/11/05 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ جبل شنگال أفاد مصدر أمني في شنگال ان الطيران التركي قصف اليوم الثلاثاء 05.11.2019 ولليوم الثاني على التوالي جبل شنگال مستهدفآ رتل سيارات تابعة لوحدات مقاومة شنگال.وقال المصدر ل”ايزيدي 24″ مفضلا عدم الكشف عن اسمه أن طيران الجو التركي عاود استهداف وحدات مقاومة شنگال في منطقة بارة في جبل شنگال …

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