2019/11/05 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسل “كلكامش برس” في بغداد ،بسقوط قذيفة هاون على المنطقة الخضراء مشيرا الى ان المصادر الامنية لم تعلن حتى الان عن خسائر جراء الاستهداف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل “كلكامش” :استهداف المنطقة الخضراء بقذيقة هاون) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل “كلكامش” :استهداف المنطقة الخضراء بقذيقة هاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).