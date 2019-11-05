متظاهرون يحرقون منازل النائبين منى الغرابي وناجي ادريس في الشطرة

2019/11/05 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد شهود عيان في قضاء الشطرة بذي قار، اليوم الثلاثاء، بان متظاهرين احرقوا منازل النائبين منى الغرابي وناجي ادريس.

وقالوا لـ"الغد برس" إن "متظاهرين أقدموا على حرق منزل النائبين منى الغرابي وناجي ادريس في مدينة الشطرة شمالي ذي قار".

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