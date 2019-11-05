متظاهرون يحرقون منزل النائبة زينب الخزرجي في الشطرة

2019/11/05 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد شهود عيان في قضاء الشطرة بذي قار، اليوم الثلاثاء، بان متظاهرين احرقوا منزل النائبة زينب الخزرجي.

وقالوا لـ"الغد برس" إن "متظاهرين أقدموا على حرق منزل النائبة زينب الخزرجي في مدينة الشطرة شمالي ذي قار".

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