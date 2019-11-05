سجاد: الحلبوسي تسلم طلباً لإستجواب عبد المهدي.. وتكشف فضيحة في تعيين أمناء شبكة الإعلام {موسع}

2019/11/05 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت النائبة عن كتلة النصر، هدى سجاد، عن تسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طلباً لإستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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