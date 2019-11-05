English | كوردى

سجاد: البرلمان سيناقش السبت الاستمرار بتعديل قانوني التقاعد وانتخابات المحافظات


سجاد: البرلمان سيناقش السبت الاستمرار بتعديل قانوني التقاعد وانتخابات المحافظات
2019/11/05 | 23:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجاد: البرلمان سيناقش السبت الاستمرار بتعديل قانوني التقاعد وانتخابات المحافظات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجاد: البرلمان سيناقش السبت الاستمرار بتعديل قانوني التقاعد وانتخابات المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا