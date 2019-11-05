سمير حنا خمورو - اعتقال عراقيين لدعمهم الاحتجاجات على الفيسبوك

2019/11/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو قُبض على ثلاثة عراقيين على الأقل بسبب رسائل تضامن مع المتظاهرين كتبوها على الفيسبوك!اتهمت يوم الاثنين منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان السلطات قبضت على ما لا يقل عن ثلاثة عراقيين لقيامهم بكتابة رسائل تضامن على الفيسبوك مع المتظاهرين، حدث هذا في محافظة عراقية لا زالت بعيدة عن "الحركة" التي تدعو إلى "سقوط النظام" في بغداد وفي الجنوب.وتقول منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية، إن هذه الاعتقالات تم......

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