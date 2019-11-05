رغم قطع الإنترنت.. الآلاف يحتشدون بساحات التظاهر في العراق

2019/11/05 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق بالرغم من قطع خدمة #الإنترنت من قبل الحكومة العراقية في جميع أنحاء #العراق، باستثناء إقليم كردستان، إلا أن الآلاف من المواطنين احتشدوا في #ساحة_التحرير والساحات الأخرى […]

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