مراسل”كلكامش”: متظاهرو الناصرية اضرموا النيران بمنازل 3 نواب في البرلمان

2019/11/05 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة ذي قار ،بحرق متظاهرين غاضبين 3 منازل تعود الى نواب مختلفة في البرلمان العراقي.

واضاف بان المئات اضرموا النار في منزل النائب عن ناجي ادريس عن تحالف سائرون ،اضافة الى منزل منى الغرابي النائب عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والنائبة منى الخزرجي عن تحالف البناء بزعامة نوري المالكي .مشيرا الى ان المئات يحاصرون الان منزل النائب رزاق محيبس لغرض احراقه .

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