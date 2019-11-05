اعتقال 3 مسلحين في منطقة الصالحية

2019/11/05 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني ان قوة امنية اعتقلت 3 مسلحين في منطقة الصالحية .

واوضح المصدر لمراسل “كلكامش برس”، ان “قوة امنية اوقفت 3 اشخاص يستقلون دراجات نارية ،قرب شقق الصالحية للاستفسار عن هوياتهم وتبين حين تفتيشهم العثور على اسلحة بحوزتهم” .مشيرا الى “اعتقال الاشخاص الثلاثة للتحقيق معهم”.

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