2019/11/05 | 23:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني ان قوة امنية اعتقلت 3 مسلحين في منطقة الصالحية .
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واوضح المصدر لمراسل “كلكامش برس”، ان “قوة امنية اوقفت 3 اشخاص يستقلون دراجات نارية ،قرب شقق الصالحية للاستفسار عن هوياتهم وتبين حين تفتيشهم العثور على اسلحة بحوزتهم” .مشيرا الى “اعتقال الاشخاص الثلاثة للتحقيق معهم”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 مسلحين في منطقة الصالحية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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