السلطات العراقية تعلن رفع حظر التجوال بالكامل في بغداد

2019/11/05 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، رفع حظر التجوال الليلي بالكامل في العاصمة بغداد.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لكنها توقفت في 8 من الشهر نفسه بعد أن أمهل المتظاهرون الحكومة العراقية أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في تغيير العملية السياسية ، لكن الحكومة لم تستجب للمطالب الى الان .

وتستخدم القوات الأمنية ، الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والدهس والقنص لإنهاء المظاهرات منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وأسفر استخدام العنف المفرط حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا بحسب إحصاءات رسمية.

فيما فاقت أعداد الجرحى 8 آلاف جريح أصيب غالبيتهم بالرصاص الحي، مع وجود المئات الذين أصيبوا بالاختناق إثر تعرضهم للغاز المسيل للدموع.

وفي سياق العنف المفرط ضد المتظاهرين، أكدت منظمة العفو الدولية أن 5 متظاهرين قُتِلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدموع “اخترقت جماجمهم”، داعيةً العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة.

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