انفجار ثاني يهز العاصمة بغداد

2019/11/06 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد هز انفجار عنيف قبل قليل بغداد ، وهو 2 انفجار تشهده العاصمة مساء اليوم .

وكان انفجار قنبلة صوتية استهدف المتظاهرين قرب جسر الاحرار بعد كلمة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشان التظاهرات في العراق، ، فيما هز انفجار ثاني العاصمة من دون اي ايضاح من وزارة الداخلية او غيرها من الاجهزة الامنية بشان الانفجارات.

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