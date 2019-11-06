مصدر امني: التفجير الثاني في بغداد سببه عبوة .. وبومبات لترهيب متظاهري التحرير

2019/11/06 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف مصدر امني لـ “كلكامش برس” ان التفجير الثاني الذي سمع بعد منتصف الليل في بغداد ، كان جراء عبوة ناسفة انفجرت في شارع ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد .

وكانت بغداد شهدت مساء اليوم انفجار عبوة صوتية استهدف المتظاهرين في جسر الاحرار .

الى ذلك قال متظاهرون في ساحة التحرير لـ “كلكامش برس” ان ” القوات الامنية تلقي منذ مساء اليوم بومبات (قنابل صيد السمك )، لترهيبنا”، مشيرين الى ان “الجميع مستعد هنا في التحرير لاي طارىء اواي اجراء من قبل القوات الامنية “.

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