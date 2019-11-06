غياث نعيسة - لن تكون حرا ان استعبدت شعبا اخرا

2019/11/06 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غياث_نعيسة حول نص " لو كنت كرديا...." لحازم نهار انقسمت المعارضة السورية بشكل مريع أمام كل المنعطفات الحاسمة في تاريخ بلادنا منذ ثورة شعبنا في أذار 2011.وفي كل منعطف اثبتت انها لم تتعلم، او لا تستطيع ان تتعلم، من فشلها وسوء سياساتها.ما يجعل من اقسامها العظمى الليبرالية وتلك التي تتشدق بالديمقراطية ان العلة فيها وفي تكوينها وعقلها وسياساتها.ويصلح ان نطلق عليها صفة انها " أعظم منظم للهزائم".......

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