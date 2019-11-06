شركات عالمية لمد أنبوب لتصدير النفط عبر الأردن

2019/11/06 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

استقدمت وزارة النفط شركات عالمية استثمارية لبحث مدى إمكانية مد انبوب تصدير النفط الخام العراقي الاردني بطاقة 2,5 مليون برميل يوميا، بينما تعتزم مد انبوب تصديري جديد باتجاه ميناء جيهان التركي بواقع مليون برميل يوميا، في الوقت الذي اعلنت فيه ابلاغها وزارة المالية باعتماد سعر 50 دولارا للبرميل في الموازنة الاتحادية.

وقال وكيل الوزارة الاقدم المهندس فياض نعمة في حديث خاص لـ"الصباح": ان وزارته لديها اهتمام كبير بايصال نفوط البلاد الى اسواق جنوب شرق اسيا التي تعد الاهم، كالهند والصين، مبينا ان مشروع انبوب تصدير الخام العراقي باتجاه الاردن قائم، والوزارة حاليا استقدمت عددا من الشركات العالمية المتخصصة للوقوف على مدى قدرتها على تنفيذ المشروع، لاسيما انه سينفذ كاستثمار من نفط البصرة باتجاه حديثة وبطاقة مليونين و500 ألف برميل يوميا، يصدر منها مليون باتجاه الاردن والمتبقي للاستخدام الداخلي.

وافصح عن وجود خطة لدى وزارته لمد انبوب جديد باتجاه تركيا، منوها بأن النفط العراقي الواصل الى جيهان حاليا، يبلغ 100 ألف برميل يوميا من نفط كركوك، متوقعا ارتفاع هذه الكميات بالاعتماد على اسعار السوق والاستثمار.

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