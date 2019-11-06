توافد الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)

2019/11/06 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين / سمير عادل

شكلت الادارة المحلية في محافظة صلاح الدين غرفة عمليات لتوفير الجوانب الامنية والصحية والخدمية للزائرين لاحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع).

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان قيادة عمليات سامراء عقدت مؤتمرا موسعا من اجل وضع الترتيبات النهائية الخاصة بتأمين زيارة الإمام الحسن العسكري (ع)، مشيرا الى ان الخطة اعتمدت مجموعة من الاجراءات المستنبطة من الخطط العسكرية التي تم الاعتماد عليها في الزيارات السابقة.

واردف، ان الخطة ستتم بمشاركة فاعلة من جميع قطعات وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن تفعيل دورالحكومات المحلية والوحدات الادارية والعتبات المقدسة، علاوة على توفير دعم من قيادتي اركان الجيش والعمليات المشتركة بقطعات إضافية لتعزيز موقف القوات الامنية.

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