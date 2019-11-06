2019/11/06 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم عندما تتعقدُ الأشياءُتفقدُ الأشياءُمعانيهاتضيعُ المعانيونضيعُمَعَهَاحتى السلطةُ تبحثُ عَنْ مخرجٍينقذُهَافي العام 1972، في عز أزمة الدولار، ذهب نيكسون إلى الصين، لتشتري الصين بالدولار، وتبيع، وكان شرط ذلك أن تعلق الصين الشيوعية في الخزانة، فعلقت الصين الإيديولوجيا في الخزانة، تعملقت بدونها، وبدونها لم تعد تخيف أمريكا.عندما تتعل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - مراسيم ملكية 20) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - مراسيم ملكية 20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).