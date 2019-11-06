الأماميون الثوريون - النقد العلمي المادي لمنظور الديالكتيك عند ماو تسي تونغ 2

2019/11/06 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون كما رأينا في مقدمة الأستاذ سلامة كيلة لكتاب ماو "في التناقض"، في تأكيده حول ما يسمى "التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي"، من وجهة نظر ماو، التي سماها الأستاذ "إنها إضافات مهمة" في الديالكتيك الماركسي، في حين لا يمكن إضافة صفة لقانون "التناقض"، الذي يعتبر أحد القوانين الأساسية في الطبيعة والمجتمع، في المادة والحركة، إلى جانب القانونيين الأساسيين : النفي ونفي النفي والكم والكيف، التي تحكم الصراع بين ا......

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