توفيق أبو شومر - برامج التعليم تنشر الجهل !

2019/11/06 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر نشر مكتبُ الإحصاء الحكومي الإسرائيلي إحصاءً جاء فيه:"80،000 إسرائيلي حصلوا عام 2018 على شهادة البكالوريوس من تسع جامعات إسرائيلية، تخرج 11،000 في مجال التعليم، حصل 28،000 على شهادات تأهيل في مجالات أخرى، عدد الملتحقين بالجامعات الإسرائيلية، لدرجة البكالوريوس في علوم؛ التاريخ، والفلسفة، والآداب، وعلوم دراسة اللغات، لعام 2019 هو 10،698 ، بينما كان العدد عام 2010 هو 13،894 أي أنه أقل مما كا......

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