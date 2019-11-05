المتظاهرون يواصلون الهتافات في ميادين العراق و

2019/11/06 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ثتن حصيلة الموتى واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع وحجب الإنترنت المتظاهرين في العراق عن مواصلة ثورتهم للشهر الثاني على التوالي، ولم تدفعهم كل هذه المنغصات نحو الجمود بعيدا عن مشاركة الأحداث مع المحيطين بهم بالصور ومقاطع الفيديو في الوسيلة الأشهر عالميا "تويتر".

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اتهامات بالعمالة والفساد

ويواصل الشعب العراقي "ثورة تشرين"، التي بدأها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، وعلى الحكومة التي يتهمها بـ"الفساد والعمالة" لإيران، وعلى الرغم من انقطاع الإنترنت المتكررة في بعض المحافظات فإن الحراك في تويتر لم ينقطع.

ودشن المتظاهرون خلال الساعات الماضية هاشتاغ #كلنا_العراق تداوله العراقيون على نطاق واسع، وشارك فيه مئات المغردين.

ودعا عارف، مغرد عراقي، الجميع بالوقوف معاً وشارك في الهاشتاغ بتغريدة أرفق معها صورة لرجل يحمل لافتة كُتب عليها "يسقط عملاء إيران وميليشياتهم"، وكتب عارف في تغريدته "يجب أن نقف سويا، وأعتقد أن العراقيين يصرخون بهذا الأمر الآن بشجاعة، وأعتقد أن على الآخرين أن يستمعوا لهم".

وكتب مغرد عراقي يدعى زين سالم، عبر حسابه الشخصي، "أعتبر السياسي العراقي المستقل ناجح الميزان لـ"العربية.



نت" أن كل الدول التي تعاني انتشار الفساد والبطالة والدمار البنياني هي نفسها تلك التي يسيطر عليها النفوذ الإيراني، وهي نفسها التي تعاني مشاكل سياسية، وهذا ما يحصل في العراق ولبنان واليمن وسوريا"

#كلنا_العراقاعتبر السياسي العراقي المستقل ناجح الميزان لـ"العربية.نت" أن كل الدول التي تعاني من انتشار الفساد والبطالة والدمار البنياني هي نفسها تلك التي يسيطر عليها النفوذ الإيراني، وهي نفسها التي تعاني من مشاكل سياسية، وهذا ما يحصل في العراق ولبنان واليمن وسوريا pic.twitter.com/j98HHa22wt

— زين سالم (@vzbsjsuga) 5 November 2019

وفي لغة تبدو واثقة ومحفزة كتب حاتم العراقي، "زئير أسود الرافدين يهز إيران ومن معها لن تصمتوا صوت الحق.



اطردوهم.



لا تقفوا مكتوفي الأيدي.



عليكم بهم الإرهابيين القتلة المدمرين الإيرانيين"

#كلنا_العراقزئير اسود الرافدين يهز ايران ومن معهالن تصمتو صوت الحق .اطردوهم لاتقفو مكتفي الايدي عليكم بهم الارهابين القتله المدمرين الايراينين pic.twitter.com/a4BFg4HrhK

— حاتم العراقي (@ttwaasell) 5 November 2019

واتهمت مغردة سمّت نفسها بالحالمة، حزب الله والميليشيات الإيرانية بالسعي "لحجب خدمة الإنترنت في العراق"، وكتبت، "قوات ميليشيات إيران وحزب الله تقطع الإنترنت في العراق وتقتحم الساحات والشوارع في بغداد وتستخدم أسلحة ثقيلة خطيرة لقتل المتظاهرين".

#كلنا_العراققوات مليشيات إيران وحزب الله تقطعالإنترنت في العراق وتقتحم الساحات والشوارع في بغداد وتسخدم اسلحة ثقيلة خطيرة لقتل المتظاهرين وخاصة المتواجدين pic.twitter.com/GPgFC0xtb4

— الحالمـه ✨ (@IULOYHUIO) 5 November 2019

يذكر أن الثورة العراقية بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسقط على إثرها أكثر من 250 قتيلا، وقدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أعداد المصابين بـ9 آلاف مصاب.

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