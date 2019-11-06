لماذا يجب على واشنطن أن تقف إلى جانب المحتجين في العراق

2019/11/06 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم دوغلاس أوليفانت دوغلاس أوليفانت ، المدير السابق للعراق في مجلس الأمن القومي ، هو زميل أقدم في New America وشريك إداري في شركة Mantid International.

إن الاحتجاجات الكثيرة للشباب العراقي ضد حكومة فاسدة وغير فعالة تقدم للولايات المتحدة فرصة نادرة في العراق.



من سلطة واشنطن الإدلاء ببيان قوي لصالح الديمقراطية والمجتمع المدني والمساءلة ومكافحة الفساد ، وفي الوقت نفسه تعطيل الجهود الإيرانية في المنطقة.



لسوء الحظ ، يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تتصرف بشكل خجول وتدعم حكومة مختلة وظيفياً بدلاً من حركة الإصلاح التي – وإن لم تكن مؤيدة للولايات المتحدة – تشترك في الأهداف والغايات الأمريكية.



التغيير في النظام.

ظل الشباب العراقي يحتج (مع استراحة واحدة لقضاء عطلة دينية كبيرة) منذ الأول من أكتوبر.



الموضوعات الرئيسية للاحتجاجات هي الوظائف الاقتصادية – الوظائف ، الخدمات ، البنية التحتية – ولكن الموضوع الفرعي يتعلق إلى حد كبير بسوء الإدارة وسخط النفوذ الإيراني.



تتركز المظاهرات في ميدان التحرير بوسط بغداد ، وهي تعبير مدهش عن النهضة الاجتماعية التي لاحظها المراقبون على الأرض منذ بضع سنوات.



بينما بقي المتظاهرون سلميين ، استجابت الحكومة للعنف الذي تسبب في مقتل 240 شخصًا على الأقل (وربما أكثر) وجرح الآلاف.

الحكومة التي يتم الاحتجاج عليها هي نتاج انتخابات 2018.



ولجعل قصة قصيرة طويلة ، تركت الانتخابات حزب التيار الصدري وحزب فتح المدعوم من الميليشيات الإيرانية في السلطة – بالتعاون الوثيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.



على الرغم من وجود بعض الوزراء التكنوقراطيين الموجودين في الغرب ، إلا أن معظم القوة في هذه الحكومة على الأقل صديقة لإيران ، إن لم تكن متحالفة مع إيران.



بالنظر إلى النتيجة الانتخابية ، كانت الولايات المتحدة على استعداد لتحمل النتيجة – على الرغم من أن هذا ليس الخيار الأول على الإطلاق .

الاحتجاجات اليوم ، ضد هذه الحكومة ، هي فريدة من نوعها في تاريخ العراق.



ينتمي المتظاهرون إلى الأغلبية العربية الشيعية التي تشكل الغالبية في الحكومة ، وبالتالي فإن الاحتجاجات ليس لها أي تلميح بالطائفية.



هذه الاحتجاجات ليست معادية للاحتلال ولا مناهضة للغرب.



لا يوجد أي تلوث للانقلاب العسكري.



إنهم ليسوا إسلاميين.



في الواقع ، لا يوجد شيء تقريبا يكره هذه الاحتجاجات ، باستثناء الرد العنيف عليها.

هذه الاحتجاجات هي في الأساس حول الإصلاح .



يريد المتظاهرون رؤية السياسيين الفاسدين يذهبون إلى السجن.



إنهم يريدون أن تكون عمليتهم الانتخابية حرة ونزيهة.



إنهم يريدون أن تكون مؤسساتهم السياسية أقل خبثًا وتصلبًا ، مما يستلزم بعض التعديلات الدستورية.



لا توجد دعوات لوضع ديكتاتور أو فرض حكم ديني على الطراز الإيراني.



إنهم يريدون الديمقراطية ، ولكن بمعناها الكامل ، وليس فقط الانتخابات.

الاحتجاجات لها تعهّد واضح ضد إيران .



لقد كانت إيران طرفًا خبيثًا في السياسة العراقية وشجعت بنشاط الخلل والفساد ، والناس يعرفون ذلك.



مرة أخرى ، المتظاهرون ليسوا موالين لأمريكا.



لكنهم معادون لإيران.



ذلك جيد بما يكفي.

كل هذه العوامل تشير بوضوح إلى ما يجب أن تكون عليه السياسة الأمريكية.



مع الحفاظ على الاستقرار ، يجب على الولايات المتحدة دعم مطالب المتظاهرين والمساعدة في دفع هذه الحكومة المخيبة للآمال بلطف ، وهي الأحدث منذ عقد من الزمان من تلك المخيبة للآمال.



يطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة ، وعلى الولايات المتحدة أن تدعم ذلك تمامًا ، كمسألة مبدأ وكمسألة عملية.



من الواضح أن هذه الحكومة لم تعد تتمتع بتفويض شعبي ، ومن الضروري إجراء انتخابات جديدة لاستعادة الشرعية.



من الناحية العملية ، من الصعب رؤية القوى المعارضة للمصالح الأمريكية ناجحة في انتخابات جديدة خاضعة للإشراف الدقيق.



من الواضح أن الميليشيات المتحالفة مع حركة فتح متورطة (مع الحكومة) في مقتل المحتجين.

هذه أيضًا فرصة لتوحيد السياسة الأمريكية بشأن العراق.



في إدارة ترامب ، تم تقسيم السياسة المتعلقة بالعراق بين أولئك الذين يؤمنون بقدرة الديمقراطية العراقية وأولئك الذين رأوا العراق كأرض محتلة للمتعاطفين الإيرانيين.



دون أن يتنازل أي من الطرفين عن حجته ، فإن هذه اللحظة هي فرصة لكلا الجانبين للالتقاء حول سياسة تحقق كلا الهدفين: مساعدة المتظاهرين في إصلاح مشروع العراق ودفع النفوذ الإيراني.

تحقيقًا لهذه الغاية ، يجب على الإدارة أن تمكّن مسؤولًا رفيع المستوى – سواء كان ذلك السفير ماثيو تويلر في السفارة الأمريكية في بغداد أو ممثلًا خاصًا – من أجل تنسيق السياسة الأمريكية بقوة ، بما في ذلك عمل وزارات الدفاع والخزانة والتجارة والمخابرات تواصل اجتماعي.



هذه لحظة فريدة ، وهي فرصة غير متوقعة لإصلاح بعض النتائج السيئة من فترة الاحتلال الأمريكي.



يجب على الولايات المتحدة ألا تدع الفرصة تتلاشى.

التغيير قادم.



إذا تمكنت بغداد بطريقة ما من كبح جماح هذه المظاهرات ، فمن المؤكد أن تأتي جولة أخرى.



هل تريد الولايات المتحدة فعلاً أن يتذكرنا مجتمع الشباب العراقي باعتباره الممثل الذي وقفت ودعمت ، على الأقل بشكل سلبي ، النظام القديم

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