طلال الربيعي - ميلاد عراق جديد!

2019/11/06 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كما قلت قي مكان آخر, ان الثقافة الرسمية العراقية, وبضمنها الثقافة الشيوعية-يسارية, مريضة وتجد نفسها في واقع الحال في حالة احتضار.والدلائل على ذلك غزيرة جدا, واني اتناول البعض القليل جدا منها هنا.فمثلا, دخل الحزب الشيوعي العراقي في مجلس حكم الاحتلال اللاشرعي.وقد يبدو سذاجة, في عالم المصالح وهيمنة العولمة الرأسمالية, التساؤل: كيفت يمكن التوفيق بين الشيوعية والامبريالية تحت س......

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