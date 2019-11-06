المصطفى براهمة - حتى لا ننسى الذكرى 34 لاستشهاد التهاني أمين

2019/11/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المصطفى_براهمة حتى لا ننسى الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاد التهاني أمينمن الصعب تقديم شهادة عن شهيد ضحى بأغلى ما لديه أي تضحيته بحياته،من أجل مبادئه وقضايا شعبه وليس كافيا التعبير عن شهادة في حقه ،خصوصا عندما يتعلق الأمر برفيق درب وصديق حميم ،لأنني أدرك مسبقا بجسامة المسؤولية في القول ،لأنه مهما حاولت مجاهدة النفس في ذلك ،لن أفيه حقه .مناسبة ذلك هو ما أحاول تذكره من خلال حديث جرى بيني وبينه حول تعا......

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