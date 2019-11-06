جلبير الأشقر - العراق ولبنان والنموذج السوداني

2019/11/06 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر في مقال سابق على هذه الصفحات (16/4/2019)، تناولنا ما وصفناه بـ«تفوّق القيادة السودانية« الذي رأيناه قائماً على جملة من الميزات، تأتي في صدارتها الميزة التنظيمية.فقد أفلح رجال ونساء الثورة السودانية في تشكيل تنظيم محوَري داخل مجتمع بلادهم، ارتكز إلى جمعيات نقابية مستقلة من المهنيين والمهنيات تكوّنت في المعارضة المحظورة لنظام عمر البشير.كان المبادرون أساتذة جامعة الخرطوم الذين أنشأ مئتان من......

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