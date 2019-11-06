عبد المهدي: يحذر من فراغ سياسي ويؤكد: لسنا متمسكين بالسلطة

2019/11/06 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حذر رئيس الوزراء العراقي من فراغ في السلطة في حال استقالة الحكومة على وقع الاحتجاجات التي تعم البلاد، فيما اكد عدم تمسك حكومته بالسلطة.

وجاء حديث عبد المهدي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بحضور المحافظين.

وقال عبد المهدي ان "المظاهرات الحالية في العراق تسير في الاتجاه الصحيح وهي شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003".

وتابع ان "الدستور العراقي أصبح هو المظلة التي يستظل بها الجميع" مؤكداً ان "هناك حاجة لتعديلات دستورية والسؤال هو كيف نجري هذه التعديلات".

واضاف ان "البدء من الآليات الدستورية هو الطريق الأوضح لإجراء التعديلات بما فيها تغيير النظام السياسي" منوها الى ان "فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات".

وتابع عبدالمهدي "لاحظنا في الانتخابات الأخيرة نسبة متدنية من المشاركة بسبب الفجوة بين الجمهور والقوى السياسية".

واعلن "تقديم قانون جديد للانتخابات حتى نفسح المجال أمام المستقلين".

وأشار الى ان "ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع نحو قبول مشاريع قوانين كانت موجودة لكنها مركونة على الرف".

وشدد على ان "مطالب المتظاهرين كلها مطالب مشروعة ونقر جميعا بسلمية المظاهرات لكن البعض يتخذها كدرع بشري للتخريب ونحن نميز بين من يخرج في مظاهرات سلمية مشروعة وبين من يسعون للتخريب".

واشار الى ان "إحراق بيوت ومؤسسات ومقرات لا يمكن أن يدخل في نطاق المظاهرات السلمية" مبيناً ان "قواتنا حتى الآن في وضع دفاعي وليس هجومي وهي لا تستخدم الرصاص".

وبين عبد المهدي ان "تعديل الدستور يجب أن ينطلق من الدستور نفسه وليس بإلغائه وإعادته إلى نقطة الصفر".

وقال "في الفترات الماضية تزايدت الديون على العراق بسبب الأضرار الناجمة عن تجاوز القانون في المظاهرات" فيما حذر من فراغ سياسي في حال استقالت الحكومة وأصبحت حكومة تصريف أعمال وتأخر البرلمان بإيجاد بديل فالوضع سيصبح معلقاً.

وقال "لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولين مستعدون للاستقالة إن كان ذلك في صالح البلاد ولدينا دستور ينظم لنا كل الأمور وكل الإصلاحات يمكن تنفيذها عبر السياقات القانونية والدستورية".

وشدد على ان "البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر السياقات الدستورية أفضل كثيرا من الفراغ المحتمل حدوثه".





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