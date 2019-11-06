وزير الخارجية الامريكي: العراق و لبنان يستحقان شق طريقهما بعيدا عن تدخلات إيران

2019/11/06 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، إن الشعب العراقي واللبناني يردان استعادة بلدانهم من النظام الايراني.

وقال بومبيو في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الشعب العراقي واللبناني يريدان استعادة بلدانهم"، مبينا أنهم "يكتشفون بأن النظام الايراني يصدر لهم الفساد المغطى بصورة سيئة بتسمية الثورة".

وأضاف أن "العراق و لبنان يستحقان شق طريقهما بعيدا عن تدخلات المرشد الخامنائي".

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في نظام البلاد.

وقال عبد المهدي في كلمة له، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية لكن السؤال هو كيفية تنفيذ هذه

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة البريطانية في العراقي، الاثنين (5 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن التظاهرات في العراق، مؤكدة أن التظاهر حق من حقوق الشعب العراقي.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "المظاهرات السلمية هي حق من ح

بغداد اليوم-بغداد

دعت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة ابتداءً من اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب الأمر الدي

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