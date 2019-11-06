وسط استمرار قطع الانترنت.. هكذا أصبح متظاهرو بغداد فريسة سهلة “للملثمين”

2019/11/06 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة اتهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات العراقية، بشن حملة اعتقالات وسط العاصمة بغداد.

ونقل المرصد، عن شهود عيان القول إن “ملثمين يستقلون مركبات حكومية اعتقلوا عددا من المحتجين في منطقتي العلاوي والصالحية بينما كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير”.

في غضون ذلك، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الامنية والمتظاهرين والأحداث التي وصفتها بالمؤسفة في محافظة ذي قار قضاء الشطرة وقضاء سوق الشيوخ الأثنين وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين واعتقال 283 شخصا أُطلق سراح 156 من بينهم.

كما أدانت في بيان “قطع الإنترنت والكهرباء واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين”، داعية قوات الأمن إلى “القيام بدورها في حماية المتظاهرين”.

ونقلت “بي بي سي”، عن شهود عيان قولهم، إنهم “سمعوا صوت لإطلاق نار كثيف بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد”، مبينين أن “إطلاق النار توقف بعد نحو عشر دقائق”.

وكان العشرات من المتظاهرين قد عبروا الأثنين جسر الأحرار وسط بغداد من جهة الرصافة باتجاه جانب الكرخ وتجمعوا بالقرب من الساحة القريبة من وزارتي العدل والثقافة ومقر قناةً العراقية الحكومية.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، وقاموا بعدها بحرق صور زعيم كتلة فتح ثاني أكبر كتلة في البرلمان هادي العامري الموجودة على إحدى مقرات حركة بدر التي يتزعمها هو أيضا، إلا أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من التقدم.

وفي تغريدة على تويتر في ليل الاثنين، أدانت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، العنف الجاري قائلة: “استمرارٌ لإراقة الدماء بشكل مروّع في العراق.



العنف لا ينتج إلا عنفا.



يجب حماية المتظاهرين السلميين.



هذا هو وقت حوار وطني”.

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