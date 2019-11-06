الخارجية الأمريكية: تصرفات إيران محاولة مكشوفة للابتزاز النووي

2019/11/06 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دانت الخارجية الأمريكية قرار إيران باستئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية وهددت طهران بممارسة أقصى ضغط عليها حتى "تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء:"للآسف استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم ليس مفاجئا، كونها تهدد بذلك بشكل منتظم​​.



إنها محاولة مكشوفة للابتزاز النووي".

وأضاف المتحدث :"نؤيد تماما اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها المستقل في التحقق من الأنشطة الإيرانية ونتطلع لأن تكشف الوكالة عن أي تطورات".

ووفقا له فإن إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو " خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".

وأعلنت إيران أمس الثلاثاء أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5%، أبتداء من اليوم 6 نوفمبر، في منشأة "فوردو" حيث كان التخصيب هناك متوقفا بموجب الاتفاق النووي.

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