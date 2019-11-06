عبدالرزاق دحنون - لينين مات قبل أوانه

2019/11/06 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون يعد كتاب "مآزق لينين" من إصدارات "الكتب خان" والذي ترجمه إلى العربية أمير زكي، تأريخ شديد العمق والجدية لحياة وعصر فلاديمير لينين، بوجهيه الشخصي والسياسي.لعل التاريخ لم يرتبك في توصيف شخصية تاريخية كما فعل مع لينين وتظل ملامح الحقيقة ضبابية وغائمة، وهذه تحديداً هي المهمة الأهم التي يحملها هذا الكتاب على عاتقه.يرصد المفكر الباكستاني طارق علي في كتابه شخصية لينين بكل تقلباتها وتناقضاتها، في......

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