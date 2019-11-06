منظمة دولية للأمن الإلكتروني: الحكومة العراقية تفرض أسوء القيود على الإنترنت

2019/11/06 | 10:13

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت منظمة دولية للأمن الإلكتروني "نيت بلوكس"، الاربعاء (06 تسرين الثاني 2019)، أن الحكومة العراقية تفرض أسوء القيود على الإنترنت.

وقالت "نيت بلوكس" إن "هذا القطع الجديد هو أسوء القيود التي فرضتها الحكومة العراقية منذ بداية التظاهرات" في الأول من تشرين الأول2019".

وأقدمت الحكومة العراقية من جديد، على قطع شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد والمحافظات الاخرى ، حيث دخلت الاحتجاجات شهرها الثاني، بعد ساعات من وقوع مواجهات قرب مقار حكومية في العاصمة.

بغداد اليوم- متابعة

أدانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2019)، قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير، مؤكدة أنه "لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه ".

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنّ الولاي

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، إن الشعب العراقي واللبناني يردان استعادة بلدانهم من النظام الايراني.

وقال بومبيو في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الشعب العراقي

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في نظام البلاد.

وقال عبد المهدي في كلمة له، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية لكن السؤال هو كيفية تنفيذ هذه

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