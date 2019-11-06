صور .. وزير تربية اقليم كوردستان يعاقب مدير مدرسة بشدة لهذا السبب

2019/11/06 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها عدد من التلاميذ وهم يقومون بتنظيف بالوعة للصرف الصحي في احدى مدارس اقليم كوردستان اعلن وزير تربية الاقليم آلان حمه سعيد انه سيعاقب وبشدة مدير تلك المدرسة.

وقال حمه سعيد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء ان هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن مفاهيم الادارة.

واضاف انه بعد اجراء تحقيق واتضاح الموضوع تقرر يوم غدا وفي الساعة الثامنة صباحا عزل مدير المدرسة.

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