بالوثيقة .. الفيفا يقرر نقل مباريات المنتخب الوطني الى خارج العراق

2019/11/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) نقل مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة لكأس العالم واسيا الى خارج العراق ، بسب الاوضاع الراهنة التي يعيشها البلد من مظاهرات واحتجاجات عنيفة في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية .

وبحسب اتحاد الكرة ، فأن " الفيفا ارسل خطابا عاجلا فجر اليوم، يبلغ اتحاد الكرة بنقل مباريات اسود الرافدين الى خارج العراق ، ومطالبا الاتحاد المحلي بتحديد دولة بديلة تكون مسرحا للمباريات وارض بديلة للمنتخب الوطني ".

وجاء في خطاب الفيفا ، بأن " الاتحادين الدولي والاسيوي كانا يراقبان خلال الايام الماضية ، الاحداث الحالية في العراق ، والتي اكدت تدهورا كبيرا في الوضع الأمني ​​العام ، مما يجعل الظروف على الأرض لا تتوافق مع استضافة المباريات المجدولة في العراق ، لذا يطلب الاتحاد الدولي من الاتحاد العراقي ترشيح مكان محايد خارج العراق لاستضافة المباريات بحلول يوم الخميس المقبل الموافق السابع من الشهر الحالي ٢٠١٩ ".

هذا وكانت " الغد برس " قد انفردت بخبر قبل ٦ ايام من خلال مصادرها الخاصة ، ان هناك ضغوطات من احدى الدول الخليجية لنقل مباريات المنتخب الوطني الى خارج العراق بسبب التظاهرات والاحتجاجات العارمة ، و تخوفها من حدوث خروقات امنية في مباراتي العراق مع ايران والبحرين ورفع شعارات لا تمت للشأن الرياضي باي صلة وان الاتحاد الدولي والاسيوي يراقب الاحداث عن قرب وفي نيته نقل المباريات لخارج العراق.

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