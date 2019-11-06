2019/11/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، ان العراقيين احرارا باتخاذ قراراتهم الخاصة بمستقبل بلادهم.

وقالت السفارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته".

واضافت "في الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الاحداث في العراق، بات جليًا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالاصلاح، فلا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه".

وبينت "نشجب قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر.



يجب أن يكون العراقيون أحراراً لإتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: العراقيون يجب ان يكونوا أحرارا باتخاذ قراراتهم بشأن مستقبل بلادهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: العراقيون يجب ان يكونوا أحرارا باتخاذ قراراتهم بشأن مستقبل بلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).