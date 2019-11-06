بومبيو: العراق ولبنان يستحقان التخلص من تدخلات ايران

2019/11/06 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية، مايك بومبيو ناقش خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الوضع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم ان الوزيرين ناقشا أيضا آخر التطورات في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن التصدي لإجراءات إيران.

من جهته كتب بومبيو اليوم في تغريدة على “تويتر” على خلفية اللقاء ان “الشعبين العراقي واللبناني يريد عودة بلديهما.



إنهم يكتشفان أن أعلى صادرات النظام الإيراني هي الفساد ، متنكرا بشكل سيء كثورة”.

واضاف “يستحق كل من العراق ولبنان ان يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل خامنئي”.

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