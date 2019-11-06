مصطفى جمعة: روج افا لم تكن تهديدا لتركيا وتصريحات مظلوم كوباني ايجابية

2019/11/06 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في المجلس الوطني الكوردي مصطفى جمعة ان روج افا لم تكن تشكل تهديدا لتركيا، فيما وصف تصريحات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بـ"الايجابية".

وقال جمعة ان "روج افا لم تكن تشكل اي تهديد لتركيا ولم تطلق رصاصة واحدة منها على تركيا ومع بدء الدوريات الامريكية والتركية اعتبرنا ان المشكلة محلولة لكن يظهر ان لتركيا رغبة في احتلال غرب كوردستان واحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة".

واضاف جمعة خلال مشاركة في برنامج لكوردستان 24 ان "تركيا ترغب بتوسيع تمددها في غرب كوردستان وعدم الاكتقاء براس العين وتل ابيض".

وتابع "ترى تركيا اقليم كوردستان الفيدرالي وروج افا خطرا عليها رغم ان المنطقتين لم تشكلا يوما خطرا على تركيا ولم يتدخل احد منهما في الشأن التركي".

وقال جمعة "تصدر تصريحات ايجابية من الاخ مظلوم كوباني واخرين من قيادات سوريا الديمقراطية وفي حال تم تفعيل هذه التصرحيات فيمكن فتح باب حوار كوردي كوردي ينتج عن امور مهمة لترتيب البيت الكوردي".

واضاف "ينبغي علينا كمجلس كوردي ان نقوم بمبادرة ما نبين فيها رغبتنا في وحدة الصف الكوردي وحتى وجودنا في الائتلاف ينبغي مراجعته وتقييم السلبي والايجابي في مشاركتنا فيه".

ودعا مظلوم كوباني كافة القوى السياسية الكوردية الى اتخاذ موقف موحد مشيرا الى ان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يمكنه ان يلعب دورا ايجابيا كبيرا في هذا المنحى.

سوار احمد

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