الحكيم يتلقى اتصالا من وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني ويبحثان إجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين

2019/11/06 | 11:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت منظمة دولية للأمن الإلكتروني "نيت بلوكس"، الاربعاء (06 تسرين الثاني 2019)، أن الحكومة العراقية تفرض أسوء القيود على الإنترنت.

وقالت "نيت بلوكس" إن "هذا القطع الجديد هو أسوء القيود التي فرضتها الح

بغداد اليوم- متابعة

أدانت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2019)، قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير، مؤكدة أنه "لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه ".

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنّ الولاي

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، إن الشعب العراقي واللبناني يردان استعادة بلدانهم من النظام الايراني.

وقال بومبيو في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الشعب العراقي

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