اغلاق البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين مع تصاعد حدة الاحتجاجات في بغداد

2019/11/06 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم يوم الاربعاء قرب جسر الشهداء في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر صحفية وشهود عيان لشفق نيوز، ان المحتجين تظاهروا في ساحة الوثبة مرورا بمنطقة "حافظ القاضي" وصولا الى جسر الشهداء وقد حاولت قوات مكافحة الشغب تفريقهم من خلال اطلاق القنابل المسيل للدموع من دون جدوى.

الى ذلك قال موظفون من داخل البنك المركزي العراقي، ومصرف الرافدين الفرع الرئيس في شارع الرشيد ان حماية البنك والمصرف اتخذا اجراءات احترازية بإغلاق بوابات الدخول والخروج، مشيرين الى انهم محاصرون في البنايتين.

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