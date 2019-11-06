2019/11/06 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاربعاء القاء القبض على مجموعة من المتهمين بالقتل.

وقال قائد شرطة اربيل عبد الخالق طلعت في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الشرطة سجلت 6 حالات قتل في المدة الماضية، مشيرا الى ان المتهمين بالشروع في خمس حالات قتل سلموا انفسهم للشرطة.

واوضح ان حالة القتل الاولى شرع بها متهم يُدعى (س، ش، ع) حيث اقدم على قتل شقيقه على خلفية مشكلة اجتماعية، والحالة الثانية قانم بها متهم يُدعى (هـ، و، ت) متورط بقتل زوجته وقد اعترف بذنبه، والحالة الثالثة لمتهم يُدعى (يوسف عمر قادر) متهم بقتل والده، والحالة الرابعة لثلاثة متهمين قتلوا مواطنا في ناحية كسنزان، والحالة الخامسة لمتهم يقدعى (ع، ك، أ) متهم بقتل زوجته، والحالة السادسة لمتهم يدعى (ع، م، ح) متهم بقتل مواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات في اربيل تقبض على قتلة بينهم اثنان قضيا على زوجتيهما) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات في اربيل تقبض على قتلة بينهم اثنان قضيا على زوجتيهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).