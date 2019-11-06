الموقف الآن في ساحة التحرير وجسور الجمهورية والسنك والأحرار

2019/11/06 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تنشر “كلكامش برس” الموقف لليوم الاربعاء، في ساحة التحرير، وجسور الجمهورية والسنك والأحرار، حيث مايزال المئات من المتظاهرين يتجمهورين في تلك الاماكن ومحيطها.

مايزال المئات من المحتجين يعتصمون داخل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مع استمرار تدفق مئات طلبة المدارس والجامعات إلى الساحة للمشاركة في الاعتصامات الجارية، وسط هدوء أمني ملحوظ.

وعلى جسر الجمهورية، مايزال عشرات المحتجين يتجمعون عند الحاجز الأمني في منتصف الجسر، فيما يستقر آخرون على ضفة النهر المقابلة للمنطقة الخضراء اسفل الجسر ومحيطه، بحسب مراسل “كلكامش برس”.

وبالاتجاه إلى جسر السنك، القريب على جسر الجمهورية، ماتزال حشود المتظاهرين تتجمع فوقه وتتجمع بالمناطق المحيطة به، فيما يتجمع العشرات عند جسر الاحرار الذي شهد محاولات لعبور المحتجين، قبل أن تغلقه القوات الامنية بالكتل الكونكريتية.

وسمع دوي اطلاقات نارية بالقرب من جسر الشهداء، لم تعرف طبيعتها حتى الآن.

وأفاد مراسلو كلكامش برس، بأن أغلب طرق العاصمة بغداد مفتوحة أمام العجلات، فيما لم تسجل حالة اغلاق للطرق الحيوية، من المتظاهرين أو القوات الامنية.

وكانت العاصمة بغداد، قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، انفجارين لعبوتين صوتيتين، انفجرت احداها في شارع نؤاس القريب من ساحة التحرير، والثانية استهدفت المتظاهرين المتجمعين في جسر الاحرار.

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