وزير الخارجيّة يتلقـّى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة البريطانيّ

2019/11/06 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقـّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفيّاً من وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة البريطانيّ آندرو موريسون.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الجانبين بحثا مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة، والأوضاع في العراق، وإجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين عبر الحزم الإصلاحيّة التي أطلقتها الحكومة".

واضافت "كما تبادلا الرؤى، والأفكار حول إيجاد الحُلول للأزمات التي تُعاني منها المنطقة، بما يصبُّ في صالح تحقيق الأمن، وبسط الاستقرار".

وبين "ثمَّن الحكيم مواقف بريطانيا الداعمة للعراق، داعياً إلى تقديم المزيد من المُساعَدة بخاصَّة في مجال الاستثمار، وإعادة الإعمار، والمُساهَمة في بناء المشاريع التنمويَّة لأنَّ لدى لندن خبرة كبيرة في هذا المجال".

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