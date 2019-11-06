بعد وصول المبالغ من بغداد .. كردستان تباشر بتوزيع الرواتب على موظفيها

2019/11/06 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة باشرت بتوزيع رواتب وزارة البيشمركة والدوائر التابعة لها

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