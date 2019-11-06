كردستان تباشر بتوزيع رواتب موظفيها بعد تسلمها 454 مليار دينار من حكومة بغداد

2019/11/06 | 12:17

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بغداد اليوم- اربيل

افاد مصدر مطلع، الاربعاء (06 تشرين الثاني 2019)، بأن حكومة إقليم كردستان باشرت بتوزيع رواتب موظفيها، هذا اليوم بعد تسلمها 454 مليار دينار من حكومة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم باشرت بتوزيع رواتب البيشمركة والدوائر التابعة لها، لتقوم فيما بعد بتوزيع رواتب الوزارات الاخرى حسب التسلسل الزمني".

وأضاف أن "حكومة الاقليم تسلمت 454 مليار دينار من الحكومة العراقية، وتم إيداع المبلغ في البنك المركزي فرع أربيل".

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ،الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، عن تسليم الكهرباء بقائمة تضم 200 إسم لتعيينهم في دوائر الوزارة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسليم وزارة الكهرباء قائمة تضم 200 إسم لتعيينهم في دوائر

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، بأن متظاهرين أغلقوا مبنى محافظة الديوانية ودائرة التقاعد بالإضافة الى عدد من المباني الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أغلقوا م

بغداد اليوم-متابعة

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء (05 تشرين الثاني 2019)، عن استعدادات تجري لتنفيذ مشروع المدن الخمس المحيطة بالعاصمة التي تضم 100 ألف وحدة سكنية لتوزيعها بين "الفقراء".

وقال العطا في تصريح صحفي، إن &qu

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