2019/11/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دانت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاربعاء، قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير، فيما أكدت أن لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه، حسب تعبيرها.

وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس” إن “الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته”.

واضافت السفارة: “في الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الاحداث في العراق، بات جليًا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالاصلاح، فلا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه”.

وتابعت: “نشجب قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر”، لافتا إلى أنه “يجب أن يكون العراقيون أحراراً لإتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية تدين الاعتداء على المتظاهرين وتؤكد: لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية تدين الاعتداء على المتظاهرين وتؤكد: لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).