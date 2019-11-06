30 مصابا بمحاولة اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة

2019/11/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفاد مصدران أمنيان، بأن قوات مكافحة الشغب منعت اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة، ما أوقع 30 مصابا في صفوف المحتجين.

ونقلت “الأناضول” عن مصدر في شرطة كربلاء، قوله إن “المئات حاصروا مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا إقتحامه في مسعى لإضرام النيران فيه، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم”.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن “هناك أكثر من 5 إصابات في صفوف المحتجين جرّاء ذلك”.

وفي محافظة البصرة، حاول مئات المحتجين تسلق الحواجز الأسمنتية المنصوبة أمام مبنى محافظة البصرة، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى استخدم الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، إن “مئات المحتجين تجمعوا أمام مبنى محافظة البصرة، وحاول العشرات منهم تسلق الحواجز الأسمنية للوصول لمبنى المحافظة، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع”، مشيرا إلى أن “نحو 25 إصابة سجلت بين صفوف المحتجين”.

وتشد البلاد، منذ 25 تشرين الأول المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مطالبة باقالة الحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين، بحسب مصادر رسمية ومنظمات حقوقية.

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