الكويت تتكفل توفير 30 الف سلة غذائية للنازحين في اقليم كوردستان

2019/11/06 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم الاربعاء ان الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الكويتية تكفلت بأرسال اكثر من 30 الف سلة للغذائية الى النازحين في مخيمات النزوح بمحافظة اقليم كوردستان.

وقال رئيس المؤسسة موسى احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان مؤسسة بارزاني الخيرية اطلقت حملة لتوفير مساعدات غذائية للنازحين وقد استجابت مشكورة الهيئة الخيرية العالمية الكويتية لهذه الحملة.

واضاف ان الحملة تكلف مليون دولار امريكي من خلال توفير 34746 سلة غذائية لتسعة مخيمات للنزوح في محافظة دهوك واربيل والسليمانية.

واردف احمد بالقول ان أكثر من 17 الف اسرة نازحة ما يساوي مجموع افرادها أكثر من 86 الف نازح، مشيرا الى ان السلة الغذائية تحتوي على 10 اصناف من الاطعمة تكفي الاسرة الواحدة شهرا كاملا.

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