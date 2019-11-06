2019/11/06 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، عدم تسجيلها أي حالة تحرش رغم مشاركة آلاف النساء في التظاهرات منذ بدايتها.

وقال عضو المفوضية فيصل عبد الله في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مراصدنا المنتشرة في أماكن التظاهرات في بغداد والمحافظات أبرزت هذا الأمر كحالة مميزة تؤكد وحدة المجتمع نحو الهدف الأسمى بالإصلاح نحو الأفضل".

وأضاف أن "الهم العام لعموم المشاركين في التظاهرات رجالاً ونساء هو العراق ووحدته وسيادته دون الالتفاف لأمور قد يستغلها البعض لتشويه هذه التظاهرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تؤكد عدم تسجيلها أي حالة تحرش خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تؤكد عدم تسجيلها أي حالة تحرش خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).